Deel dit artikel:











KNMI waarschuwt voor regen, hagel en onweer Foto: Pixabay Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Hemelwater en een einde aan de extreme hitte. Dat stelt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup ons zaterdag in het vooruitzicht. In de loop van de dag kunnen we de eerste regendruppels in Gelderland verwelkomen. En het kan zelfs behoorlijk gaan spoken.