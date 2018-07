'Schandalig, dat hier veel mensen zich niet inenten'

Landelijk ligt de vaccinatie tegen kinkhoest op 90 procent. In Barneveld is dat veel lager, 70 procent. Het dorp ligt in de zogeheten Biblebelt, waar mensen om religieuze redenen hun kinderen relatief vaak niet inenten. Terwijl de ziekte dodelijk kan zijn voor baby's tot een jaar.

'Vaccinaties zijn niet voor niets'

'Dat wil je toch niet', zegt een dame in het centrum van Barneveld. 'Die vaccinanties zijn er niet voor niets. Ik ben zelf overtuigd christen, dus ik zeg, als de Here het niet goed vindt dan had hij dat vaccin niet uit laten uitvinden.' Een ander inwoonster: 'Het is een heel ernstige kinderziekte. Dan wil je toch niet dat die kleintjes daaraan onderdoor gaan. Ik zie ook echt niet in dat een of andere god dat gewenst zou hebben.' De vrouwelijke postbesteller is stellig: 'Schandalig, dat hier heel veel mensen zich niet inenten. Het is wel een besmettelijke ziekte.'

'Aan je medemens verplicht'

Waarom juist nu het aantal gevallen van kinkhoest is toegenomen, is niet bekend. De GGD gaat er in ieder geval iets aan doen. 'De ouders met kinderen tot een jaar krijgen allemaal een brief van ons en zwangeren worden er op geattendeerd op vervroegde vaccinatie al tijdens hun zwangerschap', zegt Allard Schimmel van GGD Gelderland-Midden.

'Wat wij met deze actie doen is de groep die risico loopt, van nul tot een, om die gevaccineerd te krijgen.' Want vaccinatie is altijd op vrijwillige basis. Een inwoonster: 'Je kan het ook niet verplichten, maar ik vind eigenlijk dat je het aan je medemens verplicht bent.'

