Verdronken man in Weurt kwam uit Nigeria

WEURT - De drenkeling die donderdag in Weurt levenloos uit het water van de Duivelswaal werd gehaald, is een 20-jarige Nigeriaan. Dat meldt de politie vrijdag.

Het is nog onduidelijk hoe het mis is kunnen gegaan. De man was gaan zwemmen met een groep, ging onder water en werd vervolgens niet meer gezien.

Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter, duikers en een boot van de landelijke eenheid. Niet veel later werd het lichaam van de man gevonden.

Zie ook: Man verdronken in plas bij Weurt