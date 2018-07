Afvalverwerker Ter Horst onder vergrootglas, mogelijk aanvullende maatregelen

VARSSEVELD - De gemeente Oude IJsselstreek en de provincie Gelderland zijn aan het bekijken wat ze aan moeten met afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld. Er woedde donderdag een grote brand bij het bedrijf. Het was zeker niet de eerste keer dat het zo mis ging.

Wethouder Bert Kuster van de gemeente Oude IJsselstreek zegt dat er nu wordt gekeken wat de oorzaak van de grote brand is. 'We willen herhaling voorkomen', aldus Kuster. 'We gaan daarom kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het bedrijf goed te kunnen laten functioneren.'

De wethouder zegt inhoudelijk nog weinig te kunnen zeggen over deze maatregelen. 'Het onderzoek loopt nog. Daar kan ik niet op vooruitlopen.'

Woningen ontruimen

Er moesten donderdag tien woningen aan de Sinderenseweg worden ontruimd. Het ging om 25 mensen die de nacht elders moesten doorbrengen. 'Er was veel rookontwikkeling', aldus Kuster. 'Dus was het verstandiger deze woningen te ontruimen.'

Er is vandaag om 17.30 uur een persconferentie over de brand, daar worden mogelijk nieuwe details bekendgemaakt.