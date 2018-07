Carla uit Bemmel krijgt alsnog aangepaste keuken

BEMMEL - Carla Claassen uit Bemmel krijgt alsnog een aangepaste keuken in haar huis. De aan een rolstoel gebonden Claassen kreeg daarover deze week uitsluitsel van de gemeente Lingewaard. Eerder sleepte Claassen de gemeente al voor de rechter.

Door een spierziekte is Claassen afhankelijk van haar rolstoel en aanpassingen in haar woning. In februari 2017 deed ze bij de gemeente een aanvraag voor een speciaal aanrecht in haar keuken. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Bij de aanvraag werd een medisch advies op verzoek van ambtenaren en zonder medeweten van Claassen aangepast. Het resultaat was dat de gemeente de aanvraag weigerde. Daarop stapte Claassen naar de rechter, en met succes. Die oordeelde in mei dat de gemeente onvoldoende onderzoek had gedaan naar de mogelijkheden voor een aangepaste keuken. Ook was er sprake van onzorgvuldigheid.

Brief van de gemeente

Deze week ontving Claassen een brief van de gemeente, waarin staat dat ze alsnog haar aangepaste keuken krijgt. 'Het is nog wel afwachten wanneer de keuken wordt geplaatst, maar ik ben er natuurlijk superblij mee', aldus Claassen, die overigens in de Lingewaardse gemeenteraad zit. Ze is fractievoorzitter van de SP.

De gemeente Lingewaard kon vrijdagmiddag nog geen commentaar geven.

