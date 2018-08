Publiekslieveling: 'Wat een intrigerende vrouw!'

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten, vanwege een grote verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze door hun liefhebbers niet. Deze week vertelt kunstliefhebber Magda (73) vol enthousiasme over kunstenaar Karel Willink en zijn kunstwerk 'Wilma met kat'.

'Hier loop je niet zomaar voorbij, ze kijkt je zo streng aan!' aldus Magda over haar lievelingswerk. 'De vrouw van middelbare leeftijd kijkt met een starre blik naar mij. Of kijkt ze langs me heen? Heel intrigerend.' Het schilderij dateert al uit 1940. Magda vraagt zich af of dat qua thema terug te zien is in het schilderij. 'Zou ze de oorlog zien?'

De vrouw en haar man, de kunstenaar zelf, hadden geen kinderen. Maar de vrouw houdt de kat wel op een manier vast alsof het haar kind is. 'Misschien is het toch een soort van moedergevoel naar de kat toe. En over de kat gesproken: er zijn veel details zichtbaar. Elk haartje is te zien, geweldig!'