Doetinchemse kinderen willen korfbalemoji

ULFT - Morris Broos (11) en Romy Stevering (10) zijn fervente korfballers, maar hebben in de groepsapp van Olympus’58 D1 geen speciale emoji van de sport. Met hulp van het Jeugdjournaal trekken de Doetinchemse kinderen ten strijde om een korfbalemoticon te krijgen.

'Voor de wedstrijd willen we elkaar graag een leuke emoji sturen, maar er past niet echt een emoticon bij die er al is', vertelt de 11-jarige Morris. Het Jeugdjournaal wilde helpen en regelde een afspraak voor hem en zijn 10-jarige teamgenote Romy bij een speciale ‘emoticondeskundige’ in Amsterdam. 'Daar hebben we samen met haar een aanvraag gedaan voor een korfbalemoji.' Een Japans bedrijf moet nu beslissen of korfbal daadwerkelijk een eigen plaatje krijgt.

Twee jaar wachten

De kans dat emoticon er komt is volgens Morris negentig procent. Minpunt is dat de sport alleen in Nederland groot is. 'Het moet in meerdere landen groot zijn, dan heb je meer kans. Dan kunnen meer mensen het gebruiken voor andere dingen.' Over twee jaar weten de jonge korfballers pas of er echt een emoji komt, maar dat maakt Morris niet uit. 'Nu is het afwachten en genieten van alle aandacht.'



De uitzending van het programma ‘Dwars’ is zaterdagavond om 19.00 uur op NPO 3.