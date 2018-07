Deel dit artikel:











Arnhemse zeekoe dood voor ogen publiek Foto: Pxhere

ARNHEM - Een Caribische zeekoe is vrijdag voor de ogen van bezoekers overleden in de Mangrovehal van Burgers' Zoo in Arnhem.

Dierenverzorgers vonden dat het dier wel erg lang stil op de bodem van het bassin bleef liggen. Bij nadere inspectie bleek dat het 's ochtends nog springlevende dier dood was. De Mangrovehal is daarna een aantal uren gesloten om de zeekoe van 500 kilo uit het water te kunnen halen. De dierentuin heeft volgens een woordvoerder geen idee wat de zeekoe fataal is geworden. Het dier zag er gezond en levendig uit. De twee andere zeekoeien in het bassin mankeren voor zover bekend niets. Hitte? De hitte kan geen rol hebben gespeeld, want de hal is een afgesloten leefwereld waarin temperatuur en luchtvochtigheid elektronisch worden geregeld. De Universiteit Utrecht gaat sectie doen op het stoffelijk overschot. Burgers' Zoo heeft als enige Nederlandse dierentuin Caribische zeekoeien. De overleden zeekoe was dertig jaar en was al sinds 1989 in Arnhem. Sinds vorig jaar leven de zeekoeien in een nagebouwd mangrovegebied dat lijkt op de mangrove in Belize. Nog twee in leven Na de dood van dit dertigjarige vrouwtje leven er momenteel nog één mannetje en één vrouwtje in het zeekoeienverblijf van Burgers’. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52