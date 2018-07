Publiekslieveling: 'Het lijkt bijna alsof de geit glimlacht!'

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten, vanwege een grote verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze door hun liefhebbers niet. Deze week vertelt kunstliefhebber Astrid vol enthousiasme over kunstenaar Jan Mankes en zijn kunstwerk 'Jonge witte geit'.

'Deze schilder kan enorm goed observeren, anders kun je het op deze manier niet laten zien'. Volgens Astrid heeft deze kunstenaar een enorm goed oog voor detail. 'Op het eerste gezicht is het niet zo'n bijzonder schilderij. Maar er zitten bijzondere details in. De geit lijkt wel te glimlachen. En het is een beetje een stout geitje, het lijkt alsof ie daar niet mag staan.'

Astrid heeft een voorliefde voor Rusland. De bomen op het schilderij doen haar daaraan denken. De geit staat daar waarschijnlijk helemaal niet, maar toch legt ze onbewust de link. En dat maakt het kunstwerk extra mooi voor haar: 'Ik zou het best mee naar huis willen nemen hoor, ik heb best nog wel plek!'