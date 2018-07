Robert Gesink verlengt contract bij LottoNL-Jumbo met drie jaar

VARSSEVELD - Wielrenner Robert Gesink uit Varsseveld rijdt ook de komende drie jaar bij Team LottoNL-Jumbo. Dat heeft zijn ploeg vrijdag bekendgemaakt.

De 32-jarige Achterhoeker is sinds 2007 beroepsrenner. Hij begon bij Rabobank, de voorloper van LottoNL-Jumbo.

'Zijn palmares bewijst dat Robert een heem goede renner is', verklaart manager Richard Plugge de langere verbintenis. Zo won hij een etappe in de Ronde van Spanje, de Grote Prijs van Quebec en de Ronde van Californië. Ook werd hij tweede in etappes van de Ronde van Italië en de Tour de France. In 2010 werd hij vierde in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk.

Wegkapitein

Plugge ziet Gesink als wegkapitein die de jongeren, maar ook de kopmannen bijstaat. 'Maar hij is te goed om zich alleen maar weg te cijferen. Hij krijgt ook de kans om voor eigen succes te gaan.'

Gesink is blij met die rol. 'Het is mooi dat ik dit nog een heel aantal jaren mag doen. Ik was toe aan die veranderde rol. Voor zo’n impuls hoef ik niet naar een andere ploeg. Met Team LottoNL-Jumbo ben ik al jarenlang als een familie op pad. We zijn een kameradengroep.'

'Logische zet'

Een langer verblijf bij het team noemt hij daarom ‘een logische zet’. 'Als je kijkt naar de renners, de sponsoren en naar de aanwezige kennis, dan hebben we alle kaarten in handen om één van de toonaangevende ploegen te worden. Ik ben blij dat ik mijn ervaring kan inbrengen en zo een bepaalde rol kan vertolken. Ik moet daarin nog verder groeien, maar ik doe dat wel heel graag.'