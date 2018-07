Opgepast! Reebok op liefdespad

RENKUM - Wie nu de bossen in gaat op de Veluwe kan hitsige bokken tegenkomen. In bosrijke gebieden is het belangrijk dat automobilisten alert zijn. Want voor je het weet kan je er eentje aanrijden. Oppassen geblazen dus!

Het is vroeg in de ochtend als BuitenGewoon-radioverslaggever Laurens Tijink op pad gaat met boswachter Bart Smit op zoek naar de reeënbronst. Smit heeft een apparaatje bij zich dat reebokken lokt. ‘Als een geitje klaar is om te paren dan maakt zij dit geluid om de bokken te lokken. Met de tong uit zijn mond inspecteert de bok of de geit een eisprong heeft. Maar voordat de bok de geit beslaat, zoals het heet, moet hij eerst de geit het hof maken,’ vertelt Smit.

Heksenkring

De bok rent dan de geit achterna. Ze maken in het hoge gras achtjes. ‘In de Middeleeuwen waren deze vormen in het hoge gras onverklaarbaar en dacht men dat dit het werk was van heksen. Vandaar dat deze rare vormen ook heksenkringen werden genoemd.’ Als de daad is gedaan, dan gaat de bok op zoek naar de volgende geit waarbij hetzelfde paringsritueel plaats vindt.

Reekalfjes

Ook al heeft de geit reekalfjes onder haar hoede, ze doet gewoon mee met het paringsproces. ‘Een moedergeit gaat ook weer op zoek naar een bok om bevrucht te worden. Ze verlaat haar kinderen dan om even te paren. Om vervolgens een paar maanden later de volgende reekalfjes weer op de wereld te zetten.’ In de winter heeft de geit een embryonale stop. Dat betekent dat het vruchtje in de winter even stil ligt door het koude weer. Als de koudste periode over is gaat de vrucht verder met groeien. Eind april worden de eerste reekalfjes geboren.

Aanrijdingen

Reebokken zijn hitsig en minder alert dan normaal, waardoor de kans op een aanrijding met een ree sterk toeneemt. Bart Smit waarschuwt automobilisten vooral rond de schermering goed op te letten en de snelheid aan te passen.