'Verwaarloosd jongetje was onhandelbaar'

ZUTPHEN - Het jongetje dat vorig jaar verwaarloosd op een camping werd aangetroffen, werd door zijn ouders opgesloten in een kist omdat hij diarree had en zichzelf en zijn omgeving bevuilde. Dat zegt de advocaat van de vader. Volgens hem is in de media een verkeerd beeld ontstaan van het gezin. De ouders moeten vandaag voor de rechtbank in Zutphen verschijnen.

De ouders van een 8-jarig jongetje dat vorig jaar vermagerd en verwaarloosd werd aangetroffen op een camping in Winterswijk zitten al een jaar in voorarrest. Het jongetje werd door een ander gezin op 22 juli in alle vroegte in de voortent aangetroffen. Hij was de koelkast leeg aan het eten en zag er erg mager uit. Hij wilde niet praten.

Gezocht door Duitse politie

Toen de politie werd ingeschakeld en agenten bij de caravan aanklopten, probeerde de moeder via het raam te vluchten. Ze kon na een korte achtervolging worden aangehouden. Ook de vader werd aangehouden. Beide ouders zijn geboren in Duitsland en stonden al anderhalve maand op de camping in Winterswijk. De moeder werd ook gezocht door de Duitse politie, omdat ze nog een celstraf moest uitzitten in haar geboorteland.

Opgesloten in kist

Het OM verdenkt de ouders ervan dat ze het jongetje te weinig eten en drinken hebben gegeven. Ze zouden hem ook hebben geslagen, vastgebonden en in een kist hebben opgesloten. Volgens Hendry de Boer, de advocaat van de vader, is de zaak enigszins overtrokken in de media. 'Het is maar een paar keer voorgekomen dat ze het jongetje in die kist hebben opgesloten. Dat deden ze slechts af en toe, en dan alleen 's nachts, omdat het jochie onhandelbaar was. Hij had diarree en bevuilde zichzelf en zijn omgeving. Anders deden ze dat niet.'

Geen stoornis

Advocaten van de ouders hebben tijdens eerder niet-inhoudelijke zittingen gevraagd of de twee hun proces in vrijheid mochten afwachten. Dit verzoek werd afgewezen uit angst voor herhaling. Ook waren de rechters bang dat ze de benen zouden nemen. Bovendien moesten ze nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens De Boer is bij zijn cliënt geen stoornis geconstateerd. Hij hoopt en verwacht dat ze uiteindelijk niet veel langer de cel in moeten dan ze al in voorarrest hebben gezeten.

