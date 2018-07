Hitte slaat toe in verzorgingshuizen: extra maatregelen

TOLKAMER - Het is dik boven de 30 graden. Veel mensen hebben er last van, maar zeker ouderen in verzorgingshuizen zijn een kwetsbare groep. De verzorgingshuizen nemen dan ook extra maatregelen om verkoeling te verschaffen.

De GGD Gelderland-Midden geeft aan dat er geen wettelijke maximale binnentemperatuur is in verzorgingshuizen. Maar als die binnentemperatuur de 26 graden bereikt, wordt aangeraden maatregelen te nemen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet hier ook op toe, zeker als er een hittegolf is zoals nu.

'IJs en bouillon'

Bij zorginstelling Pleyade, locatie Lobede, in Tolkamer liep de temperatuur in een kamer van een bewoonster donderdag op tot 27 graden, terwijl zij een airco heeft. Pleyade neemt dan ook maatregelen. 'We bieden geregeld ijsjes aan en bouillon om het zoutgehalte op peil te houden', aldus een woordvoerster. 'Ook bieden we vaak water aan, want ouderen vinden eten en drinken met deze hitte soms wat moeilijk.'

'Koelsjaaltjes'

'We hebben koelsjaaltjes, die kunnen in de vriezer of in de koelkast. En we verfrissen het gezicht vaak', aldus de woordvoerster. 'En er zijn voetenbadjes voor mensen die hun kamer niet af kunnen of willen. Gordijnen en zonneschermen zijn overdag dicht. Mensen die bedlegerig zijn, worden naar een koelere omgeving gebracht.'

Hitteprotocol

Ook zorginstelling Liemerije heeft stappen ondernomen. 'Er geldt een hitteprotocol. En is binnenklimaatcontrole en airco. Buiten hebben we zwembadjes neergezet om pootje te baden, er zijn waterpistolen en er worden ijsjes uitgedeeld', zegt de woordvoerster van de hoofdvestiging in Zevenaar.

Haar collega van de vestiging in Pannerden vult aan: 'Bewoners die het medisch nodig hebben, krijgen een airco. De anderen een ventilator.' Zij ziet wel dat de hitte gevolgen heeft voor de bewoners. 'Ze zijn vermoeid, we hebben dan ook activiteiten gecanceld. Ze hebben last van de warmte. Sommigen drinken ook veel koud, waardoor ze last van de darmen krijgen. Ze hebben minder energie.'

De gemeente Winterswijk speelde op de situatie in door ijsjes uit te delen aan alle bewoners van verzorgingshuizen van de Zorgcombinatie Marga Klompé en Het Prins Hendrikhuis.

Zie ook: IJsjes en limonade voor ouderen vanwege warm weer