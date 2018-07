Oproep: waskolk met rust te laten

NUNSPEET - Het is geen geheim dat de natuur het momenteel zwaar heeft. De droogte hakt er flink in en de brandweer draait extra uren, ook om de drinkplekken van het wild in het bos van water te voorzien. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer doet een dringend verzoek aan hondenbezitters om de honden niet in de waskolk in het Zandenbos bij Nunspeet te laten zwemmen.

“De natuur heeft het water en de rust nu hard nodig. Veel verschillende vogels komen er nu komen drinken net als het wild. Ik was er deze week en toen zag ik in een halfuur de dodaar, een eekhoorn, raven, heikikkers, bonte specht en die kwamen allemaal drinken of leven in het ven. Rondzwemmende, springende en blaffende honden gaat nu echt niet samen de kwetsbaarheid van de natuur en de droogte”.

De waskolk is een natuurlijke ven en in eerste instantie bedoeld te beheren als natuur. Het is geen recreatie,- spartel- of zwemvijver voor honden.

Voor wie de viervoeter wel in het water wil laten wordt verzocht voor de bebording te blijven en alleen de waterkant te gebruiken. Als mensen zich de komende tijd achter de bebording bevinden krijgen ze zomaar een boete. Ook is er gevaar op ziektes in het water zoals botulisme.

Jasper begrijpt best dat men hun honden wil laten zwemmen, maar het kan simpelweg niet zomaar op een plek als de waskolk. Overigens geldt deze oproep ook voor de vennen rond Het Ronde Huis.