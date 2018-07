Deel dit artikel:











Oppositie wil opheldering over Almende Foto: REGIO8 (archief, uit de tijd dat het nog regende)

SILVOLDE - PvdA, SP, VVD en D66 Oude IJsselstreek willen opheldering van wethouder Peter van de Wardt over de kosten voor de nieuwbouw van het Almende College in Silvolde. In een brief roepen de oppositiepartijen op tot het verschaffen van duidelijkheid over de stijging van de bouwkosten.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

De kosten voor de nieuwbouw stegen van 10 miljoen naar 13 miljoen euro. Waar Van de Wardt volgens de partijen eerder aangaf alle informatie te willen verstrekken, sprak de wethouder dit later in een memo tegen. 'Hij verwijst daarbij naar bepalingen in de gemeentewet op grond waarvan het college kan bepalen welke stukken relevant zijn', zo schrijven de partijen. 'We zijn ontsteld over dit gedrag van de wethouder waarmee hij terugkomt op gemaakte afspraken.'



De vier partijen vinden dat ze op basis van de wet recht hebben op de stukken en eisen dat binnen een week informatie over de gestegen bouwkosten en de aanbesteding aan de raad wordt verstrekt. Wethouder Van de Wardt laat weten tijdens zijn vakantie niet op de situatie in te willen gaan.