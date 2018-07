Deel dit artikel:











Zorg Pelgromhof in Zevenaar weer in orde Pelgromhof (Foto: Google Maps)

ZEVENAAR - De zorg in de Pelgromhof in Zevenaar is weer op orde. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de zogenoemde aanwijzing aan de drie zorgaanbieders beëindigd. Dat meldt de inspectie donderdag.