Beverloo trots op skyline van ’s-Heerenberg

'S-HEERENBERG - Kunstenaar Patrick Beverloo is trots op de skyline van ’s-Heerenberg. De inwoner van de kasteelstad heeft zijn kunstwerk afgelopen week na maanden van voorbereiding geplaatst op de rotonde aan de Lengelseweg.

’Ik ben hartstikke tevreden, maar had zelf niet verwacht dat het er zo kolossaal uit zou zien’, stelt een trotse Patrick Beverloo. ‘Je hebt eerst een 3D-tekening in de computer, een maquette gemaakt en dan staat het er echt... het is mooier dan verwacht.’

Het kunstwerk is een skyline van ’s-Heerenberg. ‘Het begint met de poortwachtershuisjes en daar eindigt het ook mee. Alles wat daartussen zit zijn de oude gebouwen van ’s-Heerenberg. Wat er bovenuit springt zijn natuurlijk kasteel Huis Bergh en Gouden Handen.’

Een paar buitjes

Hoewel het kunstwerk van staal is, komt de skyline de komende weken nog wel tot leven. ‘Het materiaal is nieuw en moet nog gaan roesten. We hebben de afgelopen zes jaar geen regen gehad, zo voelt het tenminste. Maar met een paar buitjes gaat dat roesten en wordt het mooi oranje en extra stevig’, stelt Beverloo in de volle zon.

Van Heksenstad naar Kasteelstad

In 2015 werd de heks die Beverloo produceerde voor dezelfde rotonde vernield. Montferland wilde een vervangende heks, maar na overleg met Beverloo was ook de gemeente overtuigd van het stadsaanzicht. De ‘Heksenstad’ verandert daarmee in een ‘Kasteelstad’.