Waarschuwingsschot en aanhouding bij vechtpartij Nijmegen

NIJMEGEN - Een vechtpartij in de Nijmeegse wijk Meijhorst liep vrijdagochtend zo uit de hand dat de politie een waarschuwingsschot loste. Agenten hielden een 60-jarige Nijmegenaar aan.

De politie reageerde op een melding van een vechtpartij aan de 63e straat Meijhorst. Toen agenten daar arriveerden, had de 60-jarige zich in zijn woning verschanst. De politie forceerde daarop de deur. De man dreigde vervolgens met een mes, wat aanleiding was voor het waarschuwingsschot.

Uiteindelijk lukte het de agenten de man zijn mes af te laten geven en hem aan te houden.