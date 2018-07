Deel dit artikel:











Man bekent ook overval op dierenspeciaalzaak Foto: GinoPress

APELDOORN - Een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft de overval op een dierenspeciaalzaak op 7 mei in Apeldoorn bekend. Eerder had hij al de overvallen op een tankstation en een cafetaria in Apeldoorn bekend. Dat meldt de politie.