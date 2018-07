Deel dit artikel:











Stankoverlast in wijde omgeving door brand Varsseveld, nablussen duurt nog de hele dag Foto: Jordi Deckert

VARSSEVELD - De stank door de brand bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld die donderdagmiddag ontstond, is een dag later in de wijde omgeving te ruiken. Bij de brandweer komen klachten over de geur binnen uit onder meer Aalten en Lichtenvoorde.

De rook blijft hangen doordat er weinig wind staat die ook nog eens vaak draait. Daardoor kan het zijn dat mensen in de omgeving van Varsseveld deze vrijdag nog langer last houden van de stank. De bewoners van de Sinderenseweg die gisteren hun huis uit moesten vanwege de rook konden vanmorgen weer terug naar huis. Bij bedrijven in de directe omgeving van de afvalverwerker zijn vrijdagochtend luchtmetingen geweest om te testen of er zonder gevaar voor gezondheid gewerkt kan worden. Ook alle bedrijven zijn vrijgegeven. De brandweer verwacht vrijdag nog de hele dag bezig te zijn met nablussen. Daar worden vier blusvoertuigen voor gebruikt. De brandweermensen die er werken, worden vanwege de hoge temperaturen sneller afgelost dan normaal en er wordt extra op gelet dat ze genoeg drinken. Zie ook: Brandweer blust nog na bij afvalverwerker Varsseveld Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52