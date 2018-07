Zwemmen in rivier levensgevaarlijk: ‘Je fietst toch ook niet over de A2?’

ARNHEM - De temperatuur stijgt en Nederland trekt massaal naar het water. De één stapt op de boot, gaat naar een zwembad of houdt het bij een wandeling langs de waterkant. De ander duikt de rivier in. Ondanks dat we elk jaar weer waarschuwen, want zwemmen in rivieren is levensgevaarlijk.

Mobiel verkeersleider Siem van Rijkswaterstaat heeft het al meerdere malen meegemaakt. Iemand zoekt verkoeling in de rivier, komt in de problemen en verdrinkt. ‘Elk jaar gebeurt het weer een aantal keer. We kunnen niet genoeg waarschuwen.’

Van bruggen springen

Siem vaart dagelijks met de boot op de Boven-Rijn, Waal en de Neder-Rijn en Lek. En ondanks alle waarschuwingen en de harde cijfers van drenkelingen ziet hij regelmatig mensen dobberen midden op de rivier of van bruggen springen. ‘De rivier trekt. Pootje baden of tussen de kribben in laag water gaat nog wel’, vertelt hij. ‘Het gaat mis als ze naar de overkant willen zwemmen of voorbij de kribben gaan.’

'Stroming trekt je zo mee'

De Waal stroomt hard: ongeveer 6 kilometer per uur. ‘Daar valt niet tegen op te zwemmen. De stroming trekt je zo mee’, legt hij uit. ‘De Waal is ook nog eens breed, ruim 300 meter. Naar de overkant zwemmen is te ver. In de Waal zwemmen dan ook niet heel veel mensen ver. Gelukkig maar, want het is echt levensgevaarlijk.’

Hoe anders is dat in de Neder-Rijn en Lek. Die rivier is een stuk minder breed en het water stroomt amper. ‘Zwemmers denken de rivier wel over te kunnen steken. Maar dat is echt levensgevaarlijk.’ Niet alleen is de stroming verraderlijk, maar als zwemmer kom je ook in de vaargeul tussen de schepen. ‘Zwemmers kunnen de snelheid van een schip niet inschatten. En als zwemmer ben je voor een schipper een bolletje op het water. Ze zien je gewoon niet. En een schip is natuurlijk ook geen auto, waarmee je stilstaat als je op de rem trapt. Voordat zo’n schip stil ligt, ben je gewoon een heel stuk verder.’

Bon van 140 euro

Naast dat zwemmen midden op de rivier gevaarlijk is, is het ook nog eens verboden. ‘Het mag niet. Zwemmers krijgen dan ook een proces-verbaal. Dat kost ze 140 euro.’ Maar Siem deelt niet alleen de bekeuring uit. ‘We grijpen het moment ook aan om uitleg te geven. Om te waarschuwen en uit te leggen waarom het zo gevaarlijk is: je fietst toch ook niet over de A2? De meeste mensen begrijpen het wel gelukkig. Hopelijk leren ze er ook iets van en kiezen de volgende keer een veilige zwemplek.’

'Bel 112'

Mocht het toch misgaan op de rivier, adviseert Siem om 112 te bellen. ‘Als je iemand kopje onder ziet gaan, heb je heel snel de neiging om te gaan helpen. Maar je ziet regelmatig dat redders zelf verdrinken. Dat is laatst gebeurd bij Tiel. Degene die in de problemen kwam, kon zelfstandig uit het water komen, maar één van de redders is verdronken. Zelf ingrijpen is niet verstandig. Bel 112.’

Siem heeft weleens mee gezocht naar vermiste zwemmers. ‘Zelfs al ben je bijna direct ter plaatse, ben je vaak al te laat. We zoeken altijd en komen zo snel mogelijk ter plaatse, maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg.’ Als er gezocht wordt naar een vermissing leidt de waterpolitie de zoekactie. Rijkswaterstaat zoekt mee vanaf de boot, helpt waar nodig en zorgt ervoor dat het team hun werk kan doen. ‘We zorgen voor de scheepvaartbegeleiding. We houden de scheepvaart op afstand en stremmen indien nodig de vaarweg.’