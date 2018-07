Liander is 245.000 euro kwijt aan compensatievergoeding na stroomstoring 19 februari

ARNHEM - Netbeheerder Liander heeft na de grote stroomstoring op 19 februari in Arnhem en omgeving 245.000 euro aan compensatievergoeding uitgekeerd. Het gaat om de wettelijke vergoeding voor particulieren en bedrijven.

Dat meldt woordvoerder Peter Hofland van Liander desgevraagd. De stroomstoring trof 52.000 aansluitingen in onder meer Arnhem, Velp, Rheden, Wolfheze, Oosterbeek, Rheden en Doesburg. Ziekenhuis Rijnstate moest 's middags alle operaties uitstellen en diverse winkels moesten de deuren sluiten. Ook het hoofdkantoor van Liander zelf kwam zonder stroom te zitten. 'Op de wc viel het licht uit', zegt Hofland.

Particulieren krijgen een vergoeding van 35 euro als ze minimaal 4 uur zonder stroom hebben gezeten. Bedrijven ontvangen al na een uur een vergoeding.

Onderzoek naar de oorzaak

Liander onderzoekt nog steeds hoe de storing is ontstaan. Hofland: 'Er wordt daarbij gekeken naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld naar hoe de systemen werkten en hoe de communicatie verliep.' Er zijn diverse partijen bij betrokken, zoals TenneT, die verantwoordelijk is voor het hoogspanningsnet.

Hofland benadrukt dat Nederland een van de betrouwbaarste energienetten van de wereld heeft, maar dat het natuurlijk altijd vervelend is als je zonder stroom komt te zitten.

Problemen bij werk aan net

Liander maakt deel uit van het netwerkbedrijf Alliander, dat vrijdag de halfjaarcijfers bekendmaakte. De nettowinst van Alliander bedroeg in de eerste zes maanden 134 miljoen euro tegen 93 miljoen euro een jaar eerder.

Alliander voorziet problemen bij het aanpassen van het netwerk aan nieuwe energiebronnen. Het bedrijf verwacht de komende jaren veel werk te hebben aan het verzwaren van het energienet, maar vreest een tekort aan technisch personeel. Alliander spreekt daarom van een 'grote uitdaging'.

Door de omschakeling naar duurzame energie gaat de energievoorziening volgens Alliander 'ingrijpend op de schop' en moeten onder meer zonneweides en windparken aangesloten worden op het net. Ook komen er meer elektrische auto's en dus meer laadpalen. Verder moeten woningen van het gas af en op een andere manier worden verwarmd.

Al die werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat Alliander meer moet investeren in zijn netwerk. In het eerste halfjaar stak de netbeheerder 302 miljoen euro in de vervanging en uitbreiding van zijn energienetten. Dat is aanzienlijk meer dan de 246 miljoen euro uit de eerste helft van vorig jaar.

