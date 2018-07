Sevenich gaat oorlog maken in de EK-finale

LICHTENVOORDE - Vivian Sevenich heeft zich met de Nederlandse waterpolodames geplaatst voor de finale van het EK in Spanje. De Lichtenvoordse speelster smacht naar haar eerste gouden medaille na de overwinning op Hongarije.

'We moesten tot het einde vechten, maar het is gelukkig goed gekomen', vertelt de 25-jarige Sevenich vanuit Barcelona over de halve finale tegen Hongarije. In een bloedstollend duel werden de Hongaarse dames, waaronder een aantal teamgenoten van de Lichtenvoordse, met 8-7 verslagen. 'Maar we zijn nog niet klaar, nu focussen we ons op de volgende wedstrijd.'

De pijlen zijn gericht op Griekenland, de tegenstander in de finale. In de poulefase werden de Grieken al met 8-7 verslagen. 'Die wedstrijd was ook heel spannend', weet Sevenich. 'Het wordt een finale die twee kanten op kan gaan, maar ik hoop dat wij aan het langste eind trekken.'

Voor de waterpolodames is het de derde EK-finale op rij, maar de laatste titel dateert uit 1993. 'We zijn een paar keer tweede geworden en dat is ook een goede prestatie, maar zeker voor de mensen die er langer bij zitten zou die titel pakken bijzonder zijn.'

'Alsof mijn leven ervan afhangt'

Sevenich gaat er in ieder geval alles voor doen: 'Ik ga weer vechten alsof mijn leven er vanaf hangt en dan zien we wel waar het schip strandt. Ik zou het wel echt heel tof vinden om een keer als eerste te eindigen.'



De wedstrijd tegen Griekenland begint vrijdagavond om 22.15 uur, later dan de dames gewend zijn. 'Dat is wel echt even een ander ritme', weet ook Sevenich. 'Normaal gesproken is het dan bijna bedtijd, dus we hebben het programma er wel op aangepast.'