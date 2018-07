Zwarte Cross roept misdragers op weg te blijven

LICHTENVOORDE - De organisatie van de Zwarte Cross roept bezoekers op die zich afgelopen editie hebben misdragen op het festival nooit meer terug te keren. De Feestfabriek stelt dat enkele festivalgangers zich hebben misdragen door onder meer bier naar artiesten te gooien.

'Helaas hebben wij, of uit de eerste hand via medewerkers of bezoekers, ook gezien en gehoord dat een heel klein deel van onze bezoekers zich niet gedragen heeft. Wij hebben nog even getwijfeld om hier een bericht over te schrijven. De 219.900 bezoekers die er wel een fantastisch weekend van gemaakt hebben, willen wij namelijk niet te kort doen of een zure nasmaak bezorgen', schrijft De Feestfabriek. 'Maar wat wij ook niet willen is ongeoorloofd gedrag onder de mat schuiven en doen alsof wij dit soort gedrag tolereren door het dood te zwijgen.'

Bier gooien en decoratie slopen

De misdragers hebben zich onder meer schuldig gemaakt aan het gooien van bier, respectloos gedrag tegenover medewerkers en andere bezoekers, het slopen van vloerdelen en decoratie en het niet respecteren van de huisregels. Bang voor meer regels hoeven bezoekers niet te zijn. 'De Zwarte Cross kenmerkt zich door een lekker losse sfeer en geen waslijst aan regeltjes en restricties. Dat blijft ook zo, want wij vinden er niets aan om een overgereguleerd feest te organiseren.'

Dringende oproep

De organisatie dankt andere bezoekers voor de sociale controle en doet een dringende oproep aan de misdragers: 'Blijf volgend jaar alsjeblieft gewoon weg en kom ook nooit meer terug!'