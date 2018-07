Deel dit artikel:











Seizoenkaart Vitesse bij de goedkoopste, De Graafschap iets duurder GelreDome (Foto: Omroep Gelderland)

ARNHEM - De goedkoopste seizoenkaart van Vitesse (179 euro) is een van de goedkoopste in de eredivisie. Alleen Heracles Almelo (149 euro) en ADO Den Haag (150 euro) zijn goedkoper. Dat blijkt uit onderzoek van de site kortingscode.nl. Eredivisienieuweling De Graafschap is iets duurder dan provinciegenoot Vitesse: 190 euro.

Het duurste is landskampioen PSV, waar de goedkoopste seizoenkaart 275 euro kost. Daarna volgen de andere clubs uit de traditionele top drie: Feyenoord (257 euro) en Ajax (228 euro). De tekst gaat door onder de tabel: De Doetinchemmers zijn overigens wel het goedkoopste als je kijkt naar een los kaartje: 15 euro, net als Heracles Almelo. Vitesse staat daar op de vijfde plaats met 17,90 euro. Ook hier is de top drie het duurst: PSV (28,50 euro), Feyenoord (27,50 euro) en Ajax (26 euro). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52