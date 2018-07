Deel dit artikel:











Auto in Heerde vliegt in brand, vermoedelijk opzet Foto: News United/Stefan Verkerk

HEERDE - Een auto die op de Marktstraat in Heerde geparkeerd stond, is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen. De wagen liep veel schade op.

De brand is waarschijnlijk aangestoken. De linkerachterband is volledig weggebrand, terwijl de rechterachterband nog bijna volledig in tact is. Tegen de eigenaar waren eerder deze week bedreigingen geuit, meldt een videocorrespondent. De technische recherche doet onderzoek.