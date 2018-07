Hitteblog: asfalt boven de 50 graden, maar warmterecord gaat er niet aan

Heb je tips, foto's of filmpjes?

Winkel dicht vanwege de hitte

Ook de winkeliers hebben te kampen met de hitte. Een bloemenwinkel in Varsseveld ging zelfs dicht vanwege het extreme weer.

Hitterecord wordt niet verbroken

Het weerrecord in Nederland (38,6 graden in Warnsveld op 23 augustus 1944) wordt vandaag niet verbroken. Dat zegt weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup in Wageningen. Zij verwacht dat het tussen 17.00 en 18.00 uur het warmst wordt. In Deelen wordt dan rond de 37,0 graden.

Rijstroken A12 dicht vanwege bermbrand

Een stuk van ongeveer 200 meter berm heeft vanmiddag vlam gevat langs de A12. Daarna zijn twee rijstroken afgesloten tussen afslag Wageningen en knooppunt Maanderbroek. Dat leidt tot een kilometerslange file.

Ja, ik wil!

Alex en Renate uit Ede gaan vandaag trouwen. Nu is dat misschien niet de meest handige dag, maar dat zeg je natuurlijk ook niet af. Gelukkig biedt de airco een oplossing. Zo kunnen Alex en Renate elkaar relaxed het 'ja-woord' geven.

IJsjes voor ouderen

Burgemeester Joris Bengevoord en wethouder Ilse Saris hebben vanmiddag ijsjes uitgedeeld aan ouderen van een verzorgingshuis in Winterswijk. Zo meldt mediapartner RTV Slingeland.

Foto: RTV Slingeland

Hitte slaat toe in verzorgingshuizen

Veel mensen hebben er last van, maar zeker ouderen in verzorgingshuizen zijn een kwetsbare groep. De verzorgingshuizen nemen dan ook extra maatregelen om verkoeling te verschaffen. Welke dit zijn kun je hier lezen.

Temperatuur loopt op

De temperatuur van het asfalt loopt op. Op de A18 bij Doetinchem is het asfalt om 13:30 precies 50 graden.

Foto: Rijkswaterstaat

UPDATE: dit is de situatie een uurtje later...

Foto: Rijkswaterstaat

Koeling op marktplein

Vader Paul is met dochter Sophie aan het afkoelen op het Marktplein in Ede. De waterfonteinen bieden een goede verkoeling.

Foto: Paul en Sophie

Strandbad Winterswijk gesloten

Het strandbad in Winterswijk is vrijdag en zaterdag gesloten. Dat schrijft het bad op haar Facebookpagina. De organisatie maakt zich zorgen om de waterkwaliteit en wil dit extra laten controleren door de provincie en het waterschap. De reguliere testen van het waterschap zijn goed, maar op basis van hoe het water in het bad erbij ligt vertrouwt de organisatie het niet volledig.

Afkoelen in de supermarkt

Ruud Wijers uit Nijmegen heeft ook iets bedacht om af te koelen. Deze jongeman kon in de vriezer van een supermarkt even op temperatuur komen.

Bosbrand geblust

De brandweer heeft een bosbrandje geblust aan de Bennekomseweg in Renkum. Dat schrijft wijkagent Erik Boer op zijn Twitter.

De gemeente Culemborg waarschuwt nog een keer

De gemeente Culemborg waarschuwt met dit warme weer nogmaals om niet in de Lek te zwemmen. Er kan volgens de gemeente heel veel fout gaan en er staat ook een flinke boete op.

Meten is weten

In Hupsel bij Eibergen staat het officiële meetstation van het KNMI. Mocht er een weerrecord in onze provincie vallen, dan is dat mogelijk op deze locatie.

Foto: Omroep Gelderland / Erwin ten Have

Water voor de vuilnismannen

Buurtbewoners in Groessen zorgen goed voor hun vuilnismannen merkt verslaggever Mirjam de Witte op. Ze krijgen voldoende te drinken,

Voetjes in de koelkast

Ook Lambert Krebbers uit Nijmegen heeft erg last van de warmte. Maar daar heeft hij een goede oplossing voor gevonden. Hij stopt gewoon zijn blote voeten in de koelkast om af te koelen.

Foto: Lambert Krebbers

Wegdektemperatuur stijgt naar 40 graden

De temperatuur van het wegdek loopt ook hard op. Rond 11.00 uur ligt de temperatuur van bijvoorbeeld de A18 bij Doetinchem al op 42,4 graden. In Geldermalsen ligt de temperatuur lager met zo'n 37 graden. Om 11.30 uur was het asfalt bij Doetinchem al opgelopen naar 44,2 graden.

Foto: Rijkswaterstaat

Luchtbed in de aanslag

Radiopresentator Bastiaan Boog blaast zijn luchtbed vast op. Straks hoor je hem live vanaf het strandeiland in Harderwijk.

Foto: Omroep Gelderland / Anne Kleijn

Brandweer eerder afgelost bij nablussen Varsseveld

De brandweer wordt eerder afgelost bij het nablussen van de grote brand in Varsseveld vanwege de hitte. De brand brak donderdag uit in een grote afvalberg. Gisteren hadden drie brandweerlieden last van hittestuwing. Volgens een woordvoerder is er in de omgeving nog overlast van stank en rook. Mede omdat er momenteel geen wind staat.

Kleinere markt in Zevenaar

Vanwege de aanhoudende warmte is de markt in Zevenaar ingekort. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er de helft minder kraampjes en stopt de markt eerder dan gebruikelijk, namelijk om 17.00 uur.

Provinciaal boven de 30 graden

Het is in onze provincie voor 10.00 uur al bijna overal 30 graden, meldt MeteoGroup,

Live vanuit Harderwijk

We zenden nu live uit vanaf het Strandeiland in Harderwijk. Ben je in de buurt en heb je iets leuks te vertellen? Tik dan vooral radiopresentator Maarten Daam even aan of maak een leuke selfie zoals deze bezoekers.

Foto: Omroep Gelderland

Hoe warm is het bij jou?

We zijn bij Omroep Gelderland erg benieuwd hoe warm het bij jou is. Graag ontvangen we foto's van je thermometer op onze Facebookpagina.

IJstekort in supermarkt

Bij de Albert Heijn in Velp zijn alle ijsjes zo goed als op.

Foto: Omroep Gelderland / Mirjam de Witte

Brandweer vult vijver

De brandweer is druk bezig om Bosvijver 'T Koepeltje in Groesbeek te vullen. Dat doen ze samen met dierenliefhebbers Marike en Ellen Holtzhuizer. Op deze manier proberen ze voor alle dieren drinkplekken te creëren. In totaal gaat het om 20.000 liter water.

Foto: Omroep Gelderland / Hans de Herdt

Zo krijg je koele lucht

Cassedey Staal heeft een goede tip om koude lucht in huis te krijgen:

Dagje Zwemmen? Pas op!

De kans is groot dat alle recreatieplassen en randmeren vol liggen met recreanten. Het weer zorgt helaas ook voor blauwalg. Via de website zwemwater.nl kun je precies zien waar je wel en niet kan zwemmen. Bij het strandbad in Winterswijk geldt bijvoorbeeld een negatief zwemadvies.

'Sinds deze week gaat het echt snel', vertelt Vanya Ginsel van het Waterschap Rijn en IJssel . 'Blauwalg komt van nature voor in zoet water. Bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat rijk is aan voedingsstoffen, kan de bacterie snel groeien.'

Zodra er iets gevonden wordt, raadt het waterschap af om het water aan te raken. Want dat kan huidirritatie, jeuk en rode vlekken veroorzaken.

Hoe het waterschap dat controleert is hier te lezen.

Baywatch-hond

Mariska van Koevorden uit Tiel hoeft zich geen zorgen te maken mocht ze in nood komen in haar zwembad in de tuin. Ze heeft namelijk een echte baywatchond. Maak hieronder kennis met baywatch-hond Bandito, die totaal geen last heeft van de hitte

Rookverbod in Noordwest-Veluwe

In navolging van Ermelo en Putten heeft ook de gemeente Harderwijk een rookverbod in gesteld in de bossen en natuurgebieden. Het is nu verboden om te roken en vuur te stoken in bossen, op heide- of veengronden, in stuifzandgebieden of binnen een afstand van 30 meter daarvan. Dit geldt ook voor bermen en waterkanten. Dit mag overigens nog wel in de eigen tuin. Bij overtreding is er kans op een flinke boete.

24,4 graden in Deelen

We hebben een uitzonderlijk warme nacht achter de rug. Bij het officiële meetstation in Deelen, net boven Arnhem, was het aan het eind van de nacht maar liefst 24,4 graden. Diverse weerbureaus spreken van een record. Volgens Reinout van den Born van MeteoGroup kun je dat niet zo zeggen: 'De minimumtemperatuur meet je over 24 uur, ons etmaal loopt tot 2 uur komende nacht. Als we dan naar 18,9 graden gaan, dan komen we dus lager uit.'

Hoe dan ook: we krijgen opnieuw een uitzonderlijk hete dag, vergelijkbaar met donderdag. Het wordt 36 à 37 graden. 'De wind brengt wat verkoeling, die is matig en is met kracht 3 à 4 duidelijk aanwezig', zegt Van den Born. 'Maar vanmiddag is dat een warme wind, alsof die uit een föhn komt.' Zaterdag is het tijdelijk wat koeler: 22 tot 25 graden. Daarna stijgen de temperaturen weer.

Feestje in Harderwijk

Deze vrijdag bereikt de hitte haar hoogtepunt in Gelderland. Daarom zorgt Omroep Gelderland ervoor dat je het hoofd koel houdt tijdens Koele Vrijdag. De hele dag zijn er live reportages over hoe Gelderland omgaat met deze extreem hoge temperaturen.

Radio Gelderland zoekt vrijdag een verkoelende plek op: het Strandeiland in Harderwijk. Vanaf onze speciale podiumwagen zenden we van 9.00 tot 16.00 uur live radio uit, met de presentatoren Maarten Daam en Bastiaan Boog. Ook wordt de uitzending van GLD Nieuws vanaf deze locatie gepresenteerd.

Onze collega's zijn nu al druk bezig met het klaarzetten van alle spullen.

Foto: Omroep Gelderland / Anne Kleijn

Na de uitzendingen van Omroep Gelderland is er een groot waterpistolengevecht op het Strandeiland. Aanmelden kan via deze link.

Foto: Walhalla Harderwijk

Dieren hebben het zwaar

Niet alleen mensen, maar ook dieren hebben deze dagen last van de warmte. Zo poepen ooievaars zichzelf onder en staat de zwijnenpopulatie op de Veluwe onder druk. Ook de huisdieren hebben het zwaar. Dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen heeft daar een aantal tips voor, vertelde hij eerder op Radio Gelderland. Deze tips zijn hieronder terug te luisteren.

Meer Hitteblog?

Kun je niet genoeg van onze hitteblog krijgen? Deze hebben we de afgelopen dagen ook al gemaakt. Teruglezen kan via deze linkjes.