Vrouw (85) overlijdt na ongeluk in Bemmel Foto: Jeffrey Slendebroek/Persbureau Heitink

BEMMEL - De vrouw die donderdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht na een ongeluk in Bemmel, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

De vrouw van 85 uit Bemmel belandde donderdagavond laat met haar auto in een sloot. Ze kwam vanuit de straat Rosa en reed op de T-splitsing met de Azalealaan rechtdoor. Hulpdiensten hebben de vrouw uit de auto bevrijd. Ze knipten delen van de auto af met hydraulisch gereedschap. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52