Brandweer blust nog na bij afvalverwerker Varsseveld

Donderdagmiddag ontstond de brand bij de afvalverwerker. De vlammen waren metershoog. Het vuur laaide weer op en veroorzaakte flinke rookontwikkeling. Voor de tweede keer werd donderdag een NL-Alert uitgedaan. De brandweer trok de hopen afval uit elkaar en bluste de boel.

Het treinverkeer rond de plek werd stilgelegd. Rond 5.00 uur is dat hervat. Ook de Aaltenseweg (N818) is weer open.

Meetploegen van de brandweer hebben de rook gemeten en analyseren hoeveel schadelijke stoffen erin zitten en hoe hoog de concentratie daarvan is.

De uitkomst van die metingen moet vrijdag binnen zijn. Twee agenten die te lang in de rook stonden, moesten nagekeken worden in het ziekenhuis. Hun dienstauto moesten zij in Varsseveld achterlaten.

Verslaggever Joost Driessen was bij de brand, nadat deze weer was opgelaaid. Hij sprak enkele buurtbewoners en brandweerwoordvoerder Robert Spijkerman. De woordvoerder vertelde hem: 'De brand laaide weer op. Er kwamen ook flink wat klachten binnen uit de directe omgeving vanwege de rook. Mensen hadden last van prikkende ogen, tong en lippen.'

'We zijn opgeschaald en hebben besloten mensen te evacueren. Zij zijn naar het Borghuus gebracht. Het idee is dat daar niemand hoeft te overnachten, dat zij naar familie, vrienden of een hotel kunnen.'

Kijk hier naar beelden van de brand:

Spijkerman: 'Rook is altijd schadelijk, maar het kan dat er verhoogde concentraties stoffen inzitten en dat wordt nu geanalyseerd. Er wordt gekeken welke stoffen vrijkomen.' De woordvoerder zegt dat het lastig werken is wanneer je te maken hebt met afval. 'Een afvalberg is één van de lastigste branden', legt Spijkerman uit.

De provincie laat weten dat er bij Ter Horst sinds een grote controle van twee weken geleden regelmatig inspecties zijn geweest. Bij die controle werden misstanden ontdekt.

Donderdagochtend was er opnieuw een inspectie en daarbij heeft het bedrijf het advies gekregen om te sproeien, om broei in de afvalberg te verminderen. Het is niet bekend of de brand is ontstaan door broei.

Uren blussen

Het sein 'brand meester; werd aan het einde van de middag gegeven. Het nablussen ging daarna uren door. Aan het einde van de avond laaide het vuur toch weer op. Er werd vervolgens opnieuw een NL-Alert uitgezonden om mensen te wijzen op de gevaarlijke situatie.

