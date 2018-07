Brand bij afvalverwerker laait weer op, meetploegen meten schadelijke stoffen

VARSSEVELD - De brand bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld is donderdagavond laat weer opgelaaid. Eerder die dag woedde daar een zeer grote brand.

De opgelaaide brand veroorzaakt flinke rookontwikkeling, laat de Veiligheidsregio weten. Voor de tweede keer deze donderdag werd een NL Alert uitgedaan. Meetploegen van de brandweer zijn onderweg om de hoeveelheid schadelijke stoffen in de rook te meten.

Verslaggever Joost Driessen is bij de brand. Hij ziet vuur en een oranje gloed en sprak enkele buurtbewoners.

Bij het afvalverwerkingsbedrijf aan de Kloosterstraat in Varsseveld ontstond donderdagmiddag een grote brand. Er stond een afvalberg in brand. De vlammen waren metershoog.

De provincie laat weten dat er bij Ter Horst sinds een grote controle van twee weken geleden regelmatig inspecties zijn geweest. Bij die controle werden misstanden ontdekt.

Donderdagochtend was er opnieuw een inspectie en daarbij heeft het bedrijf het advies gekregen om te sproeien, om broei in de afvalberg te verminderen. Het is niet bekend of de brand is ontstaan door broei.

Uren blussen

Het sein brand meester werd aan het einde van de middag gegeven. Het nablussen ging daarna uren door. Aan het einde van de avond laaide het vuur toch weer op. Er werd vervolgens opnieuw een NL-Alert uitgezonden om mensen te wijzen op de gevaarlijke situatie.

Zie ook: Nog uren nablussen na grote brand bij afvalverwerker Varsseveld