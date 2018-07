Stroomstoring treft ruim 13.000 huishoudens

DRUTEN - Er is donderdagavond een grote stroomstoring in onze provincie. Inwoners van Afferden, Alphen, Altforst, Appeltern, Batenburg, Beneden-Leeuwen, Bergharen, Boven-Leeuwen, Druten, Horssen, Maasbommel, Wamel, Winssen hebben er last van.

Het gaat om ruim 13.000 aansluitingen, meldt een woordvoerder van Liander. De storing is ontstaan in een elektriciteitsstation aan de Noord-Zuid in Druten. Er woedde ook een klein brandje. Onduidelijk is hoe dit vuur heeft kunnen ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn.

Er is sprake van een kabelstoring. De verwachting is dat de storing voor 23.00 uur is verholpen. Daar zijn monteurs op dit moment mee aan de slag.