Ruim 13.000 huishoudens hebben weer stroom na blikseminslag Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink Foto: Twitter @Bones754

DRUTEN - De grote stroomstoring in onze provincie is voorbij. Inwoners van Afferden, Alphen, Altforst, Appeltern, Batenburg, Beneden-Leeuwen, Bergharen, Boven-Leeuwen, Druten, Horssen, Maasbommel, Wamel, Winssen hadden tijdelijk geen stroom na blikseminslag in een elektriciteitsstation in Druten.

Het ging om ruim 13.000 aansluitingen, meldde een woordvoerder van Liander. Het elektriciteitsstation staat aan de Noord-Zuid in Druten. Er woedde na de blikseminslag een klein brandje. Amateurbeelden van het incident, gemaakt in Druten: