'Het is niet jofel daar', buurtbewoners staan niet te kijken van grote brand bij afvalverwerker

Uit een grote controle van overheden en de politie bij Ter Horst werd duidelijk dat het afvalbedrijf vuil tot twee keer zo hoog had opgestapeld dan waarvoor een vergunning is afgegeven. En te veel bedrijfsafval bleek door elkaar te liggen. Binnen enkele weken moest Ter Horst dat beter scheiden.

Ook lag op het terrein tweemaal zoveel asbest als toegestaan en er lagen accu's op plekken waar dat niet mag. Bovendien lekte er volgens de provincie koelvloeistof weg. Het bedrijf moest die rommel direct opruimen.

Hoge stapels afval

Sinds 2012 is het de vijfde keer dat er brand is bij Ter Horst. De brand donderdag verbaast veel inwoners uit het dorp dan ook niet meer. Mensen die dicht bij het bedrijf wonen, willen niet voor camera of microfoon reageren. Wel klagen ze net als andere dorpsgenoten over een doordringende stank die rond de afvalverwerker hangt.

'Je ziet wat een afval er om het bedrijf heen ligt, hele hoge stapels afval. En ratten, daar hebben ze hier last van gehad. Als je in de buurt ben, dan ruik je het al. Het stinkt gewoon', vertelt een man aan Omroep Gelderland.

'Ergernis ten top'

'Het leeft wel', zegt een andere Varssevelder die wat verder van het bedrijf woont. 'De stankoverlast, de vergunningen die niet kloppen en dan nu de brand. De ergernis ten top.'

Hij vervolgt: 'In de brand, uit de brand, zeggen de mensen. Dat is niet helemaal reëel, want je weet niet of het aangestoken is of dat de brand door het broei-effect komt, maar mensen beginnen wel conclusies te trekken. Veertien dagen geleden was het spul niet op orde. Op zo'n manier kom je er mooi vanaf. Maar dat is makkelijk gezegd, zoiets.'

Een man die in de buurt woont van Ter Horst denkt er anders over: 'Met zo'n bedrijf is dat logisch, dat heb je vaker. Dat is altijd broeien, dat is een heel normaal iets. En dat is niet alleen hier. Ik weet dat ze afgeven op Ter Horst, maar ik niet; ik vind het nog altijd een goed bedrijf. Dit hoort erbij, bij zulke bedrijven.'

En die vlammen dan, best hoog toch? 'Mwah, viel wel mee, 't kan hoger', antwoordt de Achterhoeker laconiek.

Bedrijf niet onbesproken

Waar de een twijfelt aan de oorzaak, weet deze Varssevelder het zeker: 'Het is aangestoken, vanwege de milieu-onderzoeken. Dan zijn ze van de rotzooi af.' Het is een gerucht dat door Varsseveld zoemt. Vooral ook omdát het bedrijf niet van onbesproken gedrag is.

Weer een ander denkt dat de brand simpelweg toeval is. Wat deze omwonende wel kwijt wil, is dat de stank niet te harden is.

Een laatste omwonende besluit: 'Het is gewoon een grote vuilnisbelt, met alles door elkaar heen en met een heleboel kraaien. Die schijten alles onder in de buurt. Dat moeten we niet hebben.'

Afvalverwerker Ter Horst was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

