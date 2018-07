Büttner verwacht dat Vitesse het thuis afmaakt

OVIDIU - Alexander Büttner vond het een pittige wedstrijd voor Vitesse uit tegen Viitorul.

"Dat kun je wel zeggen. Gelukkig komen we terug van een 2-0 achterstand tot 2-2. We speelden bij vlagen wel goed, maar we maakten ook te simpele fouten. Wij hadden de meeste kansen, maar zij maken twee goals. En dan werd het veld op het einde steeds zwaarder door de regen. Je zakte er meer in. Maar met 2-2 mogen we blij zijn. Ik denk dat we het volgende week gewoon af moeten maken."

Büttner had een paar felle duels met het grote talent Ianis Hagi. "Qua duels ging het goed. Ik hou ervan om stevig aan te gaan, maar wel fair. Op een gegeven moment ging hij zwerven."