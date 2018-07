Bryan Linssen kan leven met gelijkspel Vitesse

OVIDIU - Aanvoerder Bryan Linssen raakte nauwelijks een bal tegen Viitorul, maar kopte wel de belangrijke 2-2 binnen.

'Ik heb liefst geen enkele bal en dat ik dan toch de winnende of een belangrijke maak. Deze was belangrijk, zonde dat die 3-2 er niet ook in valt. Het was een hele moeilijke wedstrijd. We kwamen moeilijk op gang, we voetbalden niet zoals we kunnen. We hebben veel de lange bal gehanteerd, terwijl we juist willen voetballen. Toen werd het een flipperkast. Gelukkig kwamen we nog op tijd op stoom.'

'Met dit weer ben je dan op een gegeven moment helemaal kapot. We voetbalden niet zoals we kunnen en normaal ook doen. Maar na 2-0 achterstand een goede comeback. Met 2-2 terug naar Arnhem staan we in het voordeel.'