Slutskiy blijer met resultaat Vitesse dan met het spel

OVIDIU - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy zal zijn eerste officiële wedstrijd niet gauw vergeten.

"Ja, de eerste wedstrijd, dat is bijzonder. We kregen doelpunten om de oren, maar kwamen ook terug. Ik ga deze wedstrijd de rest van mijn leven onthouden. Ik weet niet of ik blij moet zijn met dit 2-2 gelijkspel. Toen we met 2-0 achter stonden, zou ik er blij mee zijn geweest. Maar voor de wedstrijd was ik hier niet tevreden mee geweest."

De wolkbreuk deerde de Russische trainer niet. "Dat maakte mij niks uit. Ik ga zo op in de wedstrijd en ben druk bezig met analyseren. Ik merk niet eens of het regent, waait of koud of heet is."

"Ik denk wel dat wij beter kunnen. Dit was niet ons beste optreden. We hebben een nieuw duo centraal achterin. Die hebben tijd nodig om elkaar te begrijpen. Als je dan ook nog een nieuwe keeper hebt, is het lastig om alles af te stemmen, Maar ik weet zeker dat we beter, beter en beter gaan spelen."