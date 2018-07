Deel dit artikel:











Snikhete dag: twee warmterecords aan diggelen Foto: ANP

EIBERGEN - Er zijn donderdag twee hitterecords gesneuveld in onze provincie. Bij het meetstation in Hupsel werd 37 graden gemeten en in Herwijnen tikte de thermometer 35,7 graden aan. Nog nooit was het op deze plekken zo warm.

Het record in Hupsel stond sinds 2015 op 36,8 graden. Het warmterecord in Herwijnen stond sinds 2006 op 35,2 graden. Dat twaalf jaar oude record werd dus ruim verbroken. Het ultieme record van 38,6 graden bleef zoals verwacht donderdag staan. Al sinds 1944 is dat de hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten. Dat gebeurde in Warnsveld.