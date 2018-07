Deel dit artikel:











Paniek na brand in afzuiginstallatie bij parketbedrijf in Barneveld Foto: News United, Damian Ruitenga

BARNEVELD - Er woedde donderdagmiddag brand bij parketbedrijf Flamingo op bedrijventerrein Harselaar in Barneveld. Het vuur ontstond in de afzuiginstallatie, die in een apart pand achter het grote bedrijfsgebouw staat. De brand sloeg niet over en is inmiddels onder controle.

Vanwege het warme weer werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand' en waren er meerdere korpsen uit de omgeving bij betrokken. De brand ontstond even voor 17.00 uur en zorgde voor veel zwarte rook. De brandweer was met meerdere bluswagens aanwezig. Geen gevaar Alle medewerkers van het parketbedrijf konden op tijd het pand verlaten en er zijn geen gewonden gevallen. Ook is er volgens de woordvoerder geen gevaar voor de omgeving wat betreft gevaarlijke stoffen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt voorlopig nog nageblust. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52