Actievoerder loost illegaal water voor zwijnen

Omringd door de opgetrommelde pers draait het Apeldoornse oud-raadslid donderdag voor de Partij voor de Dieren de kraan open en laat het water stromen. In totaal 1000 liter water zit er in de oranje tank en het loopt in een poel waar zwijnen vaak een modderbad nemen.

Het actievoeren zit hem in het bloed; dit is niet de eerste actie waarbij hij een boete riskeert. Op het Kroondomein (voorheen eigendom van de koninklijke familie) in Apeldoorn reed Voss zijn wagen naar binnen met 1000 liter water die hij daar loosde. En dat mag niet zomaar.

Voss heeft het er voor over. De wilde zwijnen laten hem niet los, want de dieren hebben het volgens hem lastig met de droogte. Ze vinden maar moeilijk voedsel en water.