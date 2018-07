Bedrijfspand gesloten na vondst hennepplantage

ELST - Een bedrijfspand op bedrijventerrein De Aam in Elst is donderdag voor drie maanden gesloten. Burgemeester Toon van Asseldonk besloot dit na de vondst van een hennepplantage met ruim 900 planten in het pand. Die werd ontdekt na een brand.

Op 29 mei verwoestte een brand het bedrijfspand deels. Naast de hennepplanten werden materialen aangetroffen voor de grootschalige teelt van hennep. Zowel de planten als de apparatuur werden door de politie in beslag genomen.

Nu het pand verzegeld is, mag niemand het pand betreden in de komende drie maanden. Dus ook de eigenaar en de huurder niet. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd door de burgemeester.

‘Een hennepplantage is vanzelfsprekend verboden, maar daarnaast levert het ook gevaar op voor de omgeving’, zegt burgemeester Van Asseldonk. ‘Dat maakt de brand in dit pand maar weer al te zeer duidelijk. Het is daarom niet meer dan logisch dat we stevig optreden bij een dergelijke vondst.’

Drugs voor de handel

Burgemeesters mogen drugspanden sluiten als daar een bepaalde hoeveelheid drugs ligt die duidelijk voor de handel bestemd is. Dat staat in de Opiumwet. Naast deze bestuursrechtelijke maatregel kan het Openbaar Ministerie ook nog besluiten de huurder van het pand strafrechtelijk te vervolgen.

Burgemeester Van Asseldonk: ‘We werken samen met politie, brandweer, de Stichting Parkmanagement Overbetuwe al geruime tijd aan de veiligheid van de bedrijventerreinen in Overbetuwe. Daarbij maken we de verhuurders van bedrijfspanden onder meer alert op mogelijk crimineel gebruik van panden door hun huurders. Deze casus toont duidelijk aan dat dat nog steeds hard nodig is.’