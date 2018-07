Deel dit artikel:











Man dood gevonden in plas bij Weurt Foto: Luuk Merkus /Persbureau Heitink Foto: Luuk Merkus /Persbureau Heitink

WEURT - Hulpdiensten hebben donderdagmiddag een drenkeling uit het water van de Duivelswaai in Weurt gehaald. De man is overleden, zo laat de politie weten. Hoe het zo mis heeft kunnen gaan, is nog onduidelijk.

WEURT - De politie kreeg rond 15.15 uur de melding dat een man onder water was gegaan en vervolgens niet meer werd gezien. Hij was in de plas gaan zwemen met een groep. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter, duikers en een boot van de landelijke eenheid. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Foto: Luuk Merkus /Persbureau Heitink Het lichaam van de man is inmiddels uit het water gehaald.