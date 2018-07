Man ernstig gewond na mishandeling in Nijmegen

NIJMEGEN - Een 25-jarige inwoner van het Brabantse Grave is vorig weekend ernstig gewond geraakt tijdens een mishandeling in Nijmegen. Hij werd daarbij dusdanig tegen zijn hoofd geschopt en geslagen dat hij bewusteloos raakte. Het slachtoffer ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

De mishandeling gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 01.45 uur in de Spinthuisstraat. Het slachtoffer liep daar met zijn vriendin, toen een groepje van zes tot acht mannen hen tegemoet kwam.

Agressief

Het slachtoffer raakte in gesprek met één van de mannen. Even later kwam een andere man uit de groep erbij staan. Deze reageerde nogal agressief, maar beide mannen liepen toch terug naar de groep, laat de politie weten.

De agressieve man liep even daarna terug naar de man en vrouw en gaf de man een aantal vuistslagen op het hoofd. Het slachtoffer viel daardoor op de grond. Hij werd daarna door de vechtersbaas nog enkele malen tegen het hoofd geschopt en raakt buiten bewustzijn. De agressieve man liep vervolgens naar de groep terug.

Omstanders legden het slachtoffer in stabiele zijligging en waarschuwden de hulpdiensten.

Signalement

De politie is op zoek naar getuigen. Het signalement van de dader: de man is licht getint, ongeveer 1.85 meter lang, heeft een normaal postuur en liep ‘breed’. Hij had stoppels in het gezicht, zwart opgeschoren haar aan de zijkanten en bovenop krullend haar. Hij was donker gekleed in een lange broek met T-shirt en droeg donkere sneakers.

Het signalement van de man waar het slachtoffer als eerste mee sprak betrof een persoon met een wat donkerdere huidskleur dan de dader, ongeveer 1.83 meter lang, mager postuur en kort kroeshaar.