Wij helpen je de dag door: Koele Vrijdag bij Omroep Gelderland

ARNHEM - De hitte bereikt vrijdag naar verwachting zijn hoogtepunt. Daarom zorgt Omroep Gelderland ervoor dat je het hoofd koel houdt, tijdens onze Koele Vrijdag. De hele dag zijn we bezig met hoe Gelderland omgaat met deze extreem hoge temperaturen.

Radio Gelderland zoekt vrijdag een verkoelende plek op: het Strandeiland in Harderwijk. Vanaf onze speciale podiumwagen zenden we van 9.00 tot 16.00 uur live radio uit, met de presentatoren Maarten Daam en Bastiaan Boog. Ook wordt de uitzending van GLD Nieuws vanaf deze locatie gepresenteerd.

