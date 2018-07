Duurde de oorlog nog tot 1951 ?

ARNHEM - Op 26 juli 1951 eindigt de 'staat van oorlog' tussen Nederland en Duitsland. De overgave was dan wel getekend, maar door de opdeling van het land dat de Tweede Wereldoorlog begon duurde het tot 1950 voor de ministers van de geallieerde landen besloten de staat van oorlog op te heffen.

Australië en Groot-Brittannië waren op 9 juli 1951 de eerste landen die officieel de staat van oorlog beëindigden. Nederland, Canada, Italië en Nieuw-Zeeland volgden op 26 juli en de Verenigde Staten kondigden het einde af op 19 oktober dat jaar.

Tekst loopt door onder artikel

Het besluit gaf West-Duitsland de kans zich te ontwikkelen tot een sterk land met op de achtergrond de opkomende Koude Oorlog. Pas in 1955 werd West-Duitsland een souvereine staat. Daarmee eindigde formeel de bezetting van het land door de geallieerden. Van een vredesverdrag tussen Nederland en Duitsland is het ook na de hereniging in 1990 nooit gekomen.