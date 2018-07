Deel dit artikel:











Rechter veroordeelt orthodontist die patiënten betastte, broer werd vorig jaar al berecht Foto: Pixabay

HALLE - De 32-jarige orthodontist Jahid P. is veroordeeld voor ontucht en poging tot aanranding van vier jonge vrouwen in zijn praktijk in Halle (Gelderland) en Deventer. De rechtbank legt hem een voorwaardelijke celstraf op van zes maanden. Ook moet hij schadevergoedingen betalen van in totaal zo’n 650 euro.

De voorwaardelijke celstraf is gekoppeld aan een proeftijd van drie jaar. Gaat hij binnen die periode in de fout, dan moet hij de celstraf uitzitten. Ook krijgt P. een taakstraf van 240 uur. Veelal jonge meisjes De rechtbank neemt het de orthodontist kwalijk dat hij 'inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn patiënten'. Ook dat het veelal jonge meisjes betrof, rekent de rechtbank de orthodontist flink aan. De vrouwen varieerden in leeftijd tussen de 13 en 21 jaar. Het leeftijdsverschil tussen hem en zijn slachtoffers was groot, en het is aannemelijk dat dit tot overwicht kon leiden op zijn patiënten, denkt de rechtbank. Broer eerder veroordeeld Jamrad P. uit Apeldoorn, broer van Jahid P., werkte ook in de praktijk in Deventer en het Achterhoekse Halle. Hij werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot 180 uur werkstraf en kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, wegens ontucht met zijn patiënten in Deventer. De orthodontist raakte de vrouwen aan bij hun borsten en billen. Hij werd vrijgesproken van het betasten van een tandartsassistente op de praktijk in Halle. Zie ook: Ontucht plegende tandarts krijgt werkstraf Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52