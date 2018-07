Deel dit artikel:











Sauer-pistool Seyss-Inquart naar museum

APELDOORN - Het pistool van de rijkscommissaris voor bezet Nederland in de Tweede Wereldoorlog is geschonken aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp in Zeeland. De Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart bepaalde in de oorlog in hoge mate het Duitse beleid in Nederland. De rijkscommissaris was tijdens de oorlogsjaren onder meer te vinden in een villa met een grote bunker aan de Loolaan in Apeldoorn.

Het handvuurwapen, een 7.65-mm Sauer (wapenfabrikant Sauer und Sohn), kwam na de arrestatie van Seyss-Inquart door de geallieerden, in bezit van een Nederlander die als tolk in dienst was van de geallieerden. De tolk kreeg het wapen mee als souvenir, omdat hij uit Nederland kwam en Seyss-Inquart rijkscommissaris voor bezet Nederland was. Tot zijn overlijden bewaarde hij het wapen thuis, waarna het bij één van zijn kinderen terecht kwam. Op een gegeven werd besloten het wapen te schenken aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het Bevrijdingsmuseum zal het wapen overdragen aan Nationaal Militair Museum in Soesterberg. In dat museum is meer van Seyss-Inquart te zien, onder meer zijn uniform. Tolk was bij arrestatie De Nederlandse tolk was aanwezig bij de arrestatie van Seyss-Inquart. Na de Duitse overgave staken veel Duitsers de Elbe over, waar de Britse militair Hugh Roberts een wachtpost plaatste. Toen er een grote Duitse auto stopte, nam hij poolshoogte. Het bleek dat er een belangrijke generaal, Seyss-Inquart, in de auto zat. Op de vraag van Roberts of er wapens in de auto lagen, werd ontkennend geantwoord. Echter vond Roberts een klein pistool in de achterzak van Seyss-Inquart. Daarna werd hij opgepakt. Tekst Omroep Zeeland, foto Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp