Natuurtoerist Theo blogt: Verkoeling zoeken

ARNHEM - In mijn vorige blog schreef ik over het platteland en begon met het platteland is hot! Nou dat is nu een inkoppertje. Gelderland krijgt mediterrane allures.

Goudgekleurde wegbermen en akkers. Binnen is het niet te harden. De verkoeling onder het loof valt tegen. Er is eigenlijk maar een plek waar we nu graag verblijven. Dat is aan de waterkant. Zwemmen afgewisseld met een beetje zonnen en zorgen dat je niet verbrandt.

Verkoeling

Vroeger ging je dan naar een openluchtzwembad maar anno 2018 zijn er overal baggergaten en rivieroevers waar het heerlijk toeven is. Soms met mooi aangelegde stranden of oevers en op andere plekken vanuit de zompige natte klei het water in. Verkoeling en dorst lessen zijn de kernactiviteiten deze weken. De focus ligt weer op buiten, het huis en de stad uit naar de waterkant. Wat een contrast met enkele maanden terug toen alle uiterwaarden blank stonden.

Een magisch fenomeen, dat water. Ook voor de natuurbeleving door ons mensen heeft water een aantrekkelijke werking. Een zogenaamde ‘pull’-factor. Water in de stad of in een landschap trekt onze aandacht. We zoeken het op en niet alleen om er verkoeling te vinden, te vissen of om er overheen te varen. De recreërende mens mag zich graag langs de waterkant begeven. Van nature. Over het water heen kun je lekker van je af kijken. Een mooie manier om de ruimte in het landschap te ervaren.

Natuurkracht

Water herbergt veel leven; vogels, vissen, planten, enzovoorts en daarmee is er altijd wat te zien. Langs de grote rivieren en aan zee staat dat water ook voor een natuurkracht. Het is een basiselement waar het leven op gebaseerd is. En dat is weer iets wat we op dit moment erg goed merken. Wat kan er nu gedaan worden met onze omgevingspsychologische drang naar de oevers? Op veel plaatsen wordt het water weer teruggebracht en zichtbaar gemaakt in steden.

Arnhem is daar een goed voorbeeld van. Opvang van het water wordt verduurzaamd wat op verschillende plaatsen tot boeiende stedenbouwkundige oplossingen leidt; mooie groene, dieper liggende oases in de stad. En omdat deze drang naar de waterkant van alle tijden is, langs deze weg ook een oproep aan de waterschappen en andere waterbeheerders om de watergangen, sloten, stroompjes, beekjes en al die andere waterpartijen, beleefbaar te maken door er wandel- of fietspaden langs te leggen, hier en daar op een mooi zichtlocatie, een bankje, een visstek en een trekpontje om over te steken. Ons landschap en de beleving ervan zou nog veel mooier worden!

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.