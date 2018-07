Grote brand bij afvalverwerker Varsseveld, nog uren nablussen

Er waren meerdere brandweermannen bezig om het vuur te bestrijden, drie daarvan raakten onwel door de hitte. De brandweermannen werden opgelapt en konden even later verder werken. De brand trok veel bekijks, er stonden enkele honderden mensen te kijken. Het is nog altijd niet bekend of er gewonden bij gevallen zijn.

Vanaf Doetinchem waren de dikke, zwarte rookwolken te zien. De veiligheidsregio raadde mensen in de buurt aan ramen en deuren dicht te doen als ze last van de rook hadden.

Diverse korpsen waren uitgerukt. Ook was er materiaal voor waterwinning onderweg. De afgelopen jaren is er vaker brand geweest bij de afvalverwerker.

Extra inzet vanwege de hitte

Vanwege de hitte werden extra mensen en extra materiaal ingezet om het vuur te bestrijden. Er waren zo'n 20 wagens aanwezig en 60 tot 70 brandweermannen. Volgens een woordvoerder was de afvalverwerker dusdanig gesitueerd dat het vuur niet kon overslaan naar locaties in de omgeving.