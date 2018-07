Grote waterstoring in Zevenaar en omgeving opgelost

ZEVENAAR - De grote waterstoring die Zevenaar en omgeving aan het einde van de ochtend trof, is opgelost. Dat zegt waterbedrijf Vitens.

'De druk zal zich herstellen en het water stroomt straks weer zoals u gewend bent', meldt Vitens even na 13.00 uur op Twitter.

Bij een onbekend aantal huishoudens in Zevenaar, Tolkamer en Spijk kwam er donderdagochtend rond 11.15 uur geen of minder water uit de kraan. Oorzaak was volgens Vitens een breuk in een leiding, die spontaan ontstond.