Vitesse komt goed weg met 2-2 in Europa League tegen Viitorul

OVIDIU - Vitesse is goed weggekomen in de Europa League tegen het Roemeense Viitorul. Het werd uiteindelijk 2-2.

93e: Het is gedaan, het blijft 2-2 en daar mag Vitesse niet over mopperen.

90e: Voetbal is nauwelijks meer mogelijk, veel spelers glijden uit.

87e: Daar is dan toch nog de voorspelde wolkbreuk.

84e: Bero mag er dan toch nog in, Foor gaat naar de kant.

83e: Bijna weer een kopgoal, maar Linssen raakt ditmaal de lat.

82e: Vitesse zou tegen een man minder wel wat meer mogen aanzetten. Alexander Büttner heeft nu heel veel ruimte om op te komen.

79e: Invaller Artean mag er meteen weer uit met een rode kaart na een flinke charge op Gong.

78e: Voetballend blijft het matig wat Vitesse laat zien, maar 2-2 is een prima uitgangspunt voor volgende week.

73e: En daar is opeens de 2-2 van Bryan Linssen. Hij kopt een voorzet van Karavaev binnen.

72e: Houri knalt recht in de handen van Eduardo.

70e: Weer chaos achterin bij Vitesse, het loopt net goed af. Achim schiet over.

69e: De matig spelende Bruns gaat eruit, Gong komt erin en gaat rechtsbuiten spelen. Beerens nu op tien.

68e: Doelman Eduardo is al twee keer gepasseerd. Maar de Portugees had ook een essentiële redding.

66e: Matavz zorgt voor het meeste gevaar. Cojocaru keert zijn schot met moeite.

65e: Thomas Bruns komt niet echt in het stuk voor.

64e: De zwak spelende Thelander raakt de bal met de hand. Scheidsrechter Massa uit Italië ziet er geen strafschop in.

58e: Aanvoerder Bryan Linssen zit niet lekker in de wedstrijd.

52e: Vitesse slaat meteen terug, Matavz kopt fraai raak na een mislukte voorzet van Büttner.

49e: Een boogbal van Achim lijkt al in het doel te belanden, maar Dragus kopt de bal voor de zekerheid over de lijn: 2-0

47e: Het centrale duo achterin Thelander/Clarke-Salter maakte geen sterke indruk voor rust.

46e: De tweede helft gaat beginnen. Matus Bero heeft zich in de rust opgewarmd. De Slowaak komt er nog niet in.

45e: Op slag van rust knalt Alexander Büttner een vrije trap op de vuisten van Cojocaru. Maar de ruststand is 1-0. Een domper voor Vitesse voorlopig.

43e: Het komt niet onverwacht, de 1-0 van Viitorul, Dragus mag ongehinderd raak koppen.

41e: Hagi junior schiet de bal het stadion uit.

38e: Eduardo voorkomt de 1-0 als Dragus voor hem opduikt. Even later krijgt Navarone Foor een gele kaart.

36e: Een goede aanval van Vitesse nu, Matavz kopt net naast na een prima voorzet van Bruns.

35e: Vitesse moet opletten, het wordt een beetje laks allemaal.

33e: Gevaarlijke uithaal van Vina, net naast het doel van Eduardo.

31e: Matan moet er geblesseerd af bij Viitorul, de Franse Marokkaan Houri is zijn vervanger.

29e: Hagi senior is bepaald niet tevreden over zijn ploeg.

26e: Goed werk van Beerens, Matavz met een poging die een hoekschop oplevert. Maar daar komt niks uit.

25e: Vitesse heeft het duel redelijk onder controle. Viitorul heeft veel tengere, behendige spelers, maar kan geen vuist maken voorlopig.

23e: Het uitvak van Vitesse is inmiddels iets voller.

21e: De 19-jarige Ianis Hagi kan het spel ook nog niet naar zijn hand zetten.

17e: Tim Matavz krijgt weinig bruikbare ballen in de spits.

13e: Navarone Foor schiet over, de eerste echte doelpoging van deze wedstrijd.

8e Minuut: Het spel golft nog wat op en neer.

17.03 De Wifi hier valt voortdurend weg. Vandaar geen foto's helaas.

17.00 De wedstrijd begint. Wegens technische problemen de vraag of deze liveblog up to date kan blijven.

16.51 Het trekt weer helemaal open boven Ovidiu, terwijl er onweer is voorspeld.

16.44 De spelers verlaten het veld, over een kwartier zijn ze terug.

16.42 Thulani Serero was vorig jaar meestal basisspeler en nu verrassend genoeg ook.

16.40 Roy Beerens speelde de voorbereiding tot dusverre op tien, maar nu dus terug op zijn vertrouwde positie als rechtsbuiten.

16.36 Zes jaar geleden speelde hij nog Europees tegen Lokomotiv Plovdiv, nu is Nicky Hofs assistent-trainer.

16.33 Hilary Gong, die in de basis werd verwacht, maar op de bank begint.

16.30 De spelers van Vitesse zijn inmiddels ook vol bezig met de warming up.

16.28 De stewards ruiken vrijwel zonder uitzondering naar alcohol. En op de perstribune lekt het. Maar verder alles prima hier in Ovidiu.

16.25 Doelman Eduardo bezig met de warming up.

16.20 De eerste Vitesse-fans zitten al in het uitvak.

16.08 Gong en Bero zitten wel op de bank, de jonkies Buitink en Van Bergen (foto) zitten op de tribune.

16.05 Rasmus Thelander is ook nieuw bij Vitesse. De Deense verdediger is de opvolger van clubicoon Guram Kashia, die naar de Verenigde Staten is vertrokken.

16.01 Het regent behoorlijk in Ovidiu, waar het stadion van de Gheorge Hagi Academie staat.

15.59 De opstelling van Viitorul kent één wijziging: Matan speelt in plaats van Vodut.

15.57 Eduardo, de ervaren doelman, maakt zijn officiële debuut voor Vitesse.

15.50 Twee wijzigingen bij Vitesse. Hilary Gong, de Nigeriaanse vleugelspits is er niet bij. Hij was al een twijfelgeval. Dat betekent dat Roy Beerens doorschuift naar de positie van rechtsbuiten en dat Thomas Bruns een plekje krijgt op het middenveld. En Matus Bero speelt ook niet, Thulani Serero krijgt verrassend genoeg de voorkeur. Dus deze elf gaan het doen over ruim een uur:

Eduardo; Karavaev, Thelander, Clarke-Slater, Büttner; Serero, Bruns, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.

15.46 De spelers halen hun spullen uit de bus.

15.44 En daar is ook Vitesse, met trainer Leonid Slutskiy.

15.40 Volgens de Roemeense journalisten hier is Vitesse de grote favoriet. "Dit is een jong team. Veel minder bijvoorbeeld dan Petrolul, dat vijf jaar geleden Vitesse wist uit te schakelen. De zoon van Hagi is wel een talent, maar zeker geen superster. En Hagi zelf is heel sympathiek, gedraagt zich helemaal niet als een grote vedette."

15.37 De Roemeense ploeg is er al.

15.35 Dit zijn de verwachte namen bij Viitorul:

Cojacaru; Mailson, Mladen, Tiru, De Nooijer; Achim, Baluta, Vina; Hagi, Dragus, Vodut.

Ianis Hagi is de vedette van de ploeg. Hij speelt meestal vanaf de rechterflank, maar heeft een vrije rol.

15.33 De vermoedelijke opstelling van Vitesse:

Eduardo; Karavaev, Thelander, Clarke-Slater, Büttner; Bero, Beerens, Foor; Gong, Matavz, Linssen.

15.30 De selectie heeft zich vandaag voorbereid met een strandwandeling.